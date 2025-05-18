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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Бои на Константиновском направлении: россияне наступают в сторону Мирнограда и Покровска — обозреватель

На Константиновском направлении продолжаются упорные бои, враг пытается продвинуться вглубь.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Покровск

Покровск / © Associated Press

На Константиновском направлении продолжаются бои за Новую Полтавку.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в сообщении в соцсетях.

"Нет смысла сейчас говорить за процент контроля, потому что все быстро меняется - бои очень динамичны", — говорится в сообщении.

  • От Новооленовки враг пытается двигаться к северу, в пространство между Русином Яром и Полтавкой. Имеет успех тактического характера.

  • Из Александрополь оккупанты двигаются прямо на Яблоновку и Александро-Калиново. Там рельеф местности несколько способствует обороне, но в условиях тотального превосходства врага на земле это позволяет лишь притормаживать продвижение.

  • Ближе к Мирнограду ситуация также тяжелая, в первую очередь в Миролюбовке, Малиновке и Елизаветовке. Там примерно такая же история, что и в Новой Полтавке, но с большим процентом контроля.

  • Логистика по всему направлению очень ограничена из-за работы враждебных ФПО.

Напомним, что россияне продолжают пытаться наступать — сообщает ISW о ситуации на фронте.

ISW сообщает о продвижении ВСУ под Покровском, но россияне продолжают давить на Торецк.

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