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Бои на Константиновском направлении: россияне наступают в сторону Мирнограда и Покровска — обозреватель
На Константиновском направлении продолжаются упорные бои, враг пытается продвинуться вглубь.
На Константиновском направлении продолжаются бои за Новую Полтавку.
Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в сообщении в соцсетях.
"Нет смысла сейчас говорить за процент контроля, потому что все быстро меняется - бои очень динамичны", — говорится в сообщении.
От Новооленовки враг пытается двигаться к северу, в пространство между Русином Яром и Полтавкой. Имеет успех тактического характера.
Из Александрополь оккупанты двигаются прямо на Яблоновку и Александро-Калиново. Там рельеф местности несколько способствует обороне, но в условиях тотального превосходства врага на земле это позволяет лишь притормаживать продвижение.
Ближе к Мирнограду ситуация также тяжелая, в первую очередь в Миролюбовке, Малиновке и Елизаветовке. Там примерно такая же история, что и в Новой Полтавке, но с большим процентом контроля.
Логистика по всему направлению очень ограничена из-за работы враждебных ФПО.
Напомним, что россияне продолжают пытаться наступать — сообщает ISW о ситуации на фронте.
ISW сообщает о продвижении ВСУ под Покровском, но россияне продолжают давить на Торецк.