Войска КНДР применяют на Курщине тактику Второй мировой: генерал запаса СБУ раскрыл подробности

Северокорейские военные, которых Россия привлекает к боям в Курской области, используют тактику Второй мировой войны.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал директор Агентства по реформированию сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах Виктор Ягун.

По словам Виктора Ягуна, в американских экспертах есть ощущение, что корейцы остались на уровне действительно 50-го года XX века, когда они участвовали в Корейской войне.

"Реально они используют тактику Второй мировой войны — штурм шеренгой, не понимая, что их видит дрон, не понимая, что они полностью находятся на открытой местности, и их перемещение контролируется, и соответственно корректировка минометного огня и артиллерии помогает уничтожить их еще до подхода к нашим позициям”, – отметил эксперт.

Эксперт добавил, что не понимает, как оккупанты на российских полигонах готовили корейцев. Ведь, по словам самих россиян, северокорейские войска проходили специальную подготовку.

"Проблема корейцев еще в том, что они представляют армию тоталитарного государства, и смена тех или иных тактик для них — очень серьезная задача, потому что если есть приказ, если написана инструкция, то эту инструкцию и приказ изменить очень сложно", — подытожил Ягун. .

Напомним, северокорейские войска, дислоцированные в Курской области России, понесли потери в несколько сотен человек в результате столкновений с украинскими силами.

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