Бои на левобережье Херсонщины: оккупанты тщетно пытаются выбить морских пехотинцев — Плетенчук

Оккупационные войска России за прошедшие сутки пять раз безуспешно пытались штурмовать украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Эспрессо".

"Оккупанты 5 раз безуспешно пытались выбить наших морских пехотинцев из плацдармов на левобережье Днепра. По этим позициям постоянно работает вражеская авиация, в частности Су-25, Ми-8, Ми-24, которые забрасывают эту территорию ракетами. Но тем не менее, ребята держатся, несмотря на то, что очень сложно. Главной проблемой является даже не то, что там нужно держать позиции, а то, что логистическое обеспечение осложнено наличием на пути логистов именно реки. А речь идет о ротации, боеприпасах, эвакуации", - отметил он.

Плетенчук подчеркнул, что делается все, чтобы максимально обеспечить работу военных на левобережье Херсонщины, ведь этот плацдарм очень важен.

Оккупанты используют левобережье, чтобы хаотично обстреливать населенные пункты правобережья и Херсон. Однако это происходит не безнаказанно.

"Прошедшие двое суток оккупанты теряли по 15 и более образцов артиллерийского вооружения. Наблюдается активность дронов на направлении, их более 300, в основном это "Ланцеты" и FPV-дроны. Мы отбиваем эти атаки, работаем по ним. Оккупанты также теряют личный состав. За прошедшие сутки они понесли более 150 потерь, половина из них "двухсотые". В тот день все началось с тех же боевых действий. Утром они тоже потеряли более 15 человек. Россияне теряют образцы техники, вооружения, но остаются на своих позициях", - резюмировал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, ВСУ взяли под контроль остров Нестрига – что это значит для освобождения Херсона.

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