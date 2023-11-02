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Бои на левобережье Херсонщины: в ISW рассказали о действиях ВСУ и оккупантов

Бои на левобережье Херсонщины: в ISW рассказали о действиях ВСУ и оккупантов

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Бои на левобережье Херсонщины: в ISW рассказали о действиях ВСУ и оккупантов

Высадка ВСУ на левобережье Херсонской области/Скриншот

В частности, украинские войска заминировали территорию близ Крынок, чтобы усложнить российские атаки в этом районе.

На левобережье Херсонщины украинские войска удерживают занятые позиции и устраивают атаки по российским оккупантам.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на российских военных блоггеров.

Россияне утверждают, что украинские войска удерживают позиции и атакуют левый берег Херсонской области. В частности, сообщалось об атаках вблизи Поймы и Песчановки, а также о боевых действиях вблизи Крынок.

Силы обороны Украины сохраняют и укрепляют свои позиции в Крынках, а российские войска наносят тяжелые удары из авиации и термобарической артиллерии ТОС-1А.

Российский милблогер утверждал, что украинские войска заминировали территорию близ Крынок, чтобы усложнить атаки врага в этом районе.

К слову, накануне военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что у ВСУ есть три плацдарма для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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Дата публикации
Просмотры
1232
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