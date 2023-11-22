Бои на левом берегу Херсонской области: разведка Британии оценила ситуацию у села Крынки

Бои у Кринок не большого масштаба.

На юге Украины идут бои вокруг села Крынки Херсонской области. В этом районе украинские морские пехотинцы держат плацдарм на восточном берегу реки Днепр.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Британские специалисты отмечают, что наземные бои характеризовались столкновениями пехотинцев и артиллерийскими перестрелками в сложной лесистой местности.

Украинские защитники особенно эффективно используют малые ударные дроны. В свою очередь, российские Военно-воздушные силы проводят значительное количество самолето-вылетов в поддержку передовых войск, запуская боеприпасы из-за пределов досягаемости украинского ПВО.

Боевые действия вокруг Крынок имеют меньший масштаб, чем другие. Впрочем, ситуация для Москвы крайне неудобна.

"Россия ушла с западного берега реки Днепр год назад, почти наверняка стремясь удержать украинские войска к западу от реки, сохранить стабильность в этом секторе и освободить российские силы в других местах", — отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, в ISW рассказали, что вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на левом берегу Херсонской области. Пока бои продолжаются у села Кринки.

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