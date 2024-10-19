Бои на Покровском направлении: оккупанты пытаются закрепиться в Селидово — военный ВСУ

На Покровском направлении российские оккупанты смогли войти в город Селидово и пытаются закрепиться на занятых позициях.

Об этом сообщил оеннослужащий 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, бойцы Сил обороны Украины проводят зачистку участка города, на котором находятся оккупанты, привлекая для этого "дополнительные средства".

Также читайте Как действуют оккупанты в районе Селидово: в ВСУ объяснили намерения врага

Станислав Бунятов подчеркнул, что на Покровском направлении, в отличие от Бахмутского, российские оккупанты ведут наступательные действия, насыщая штурмовые отряды техникой и маневровыми группами пехоты.

"Большой вклад в результативность наших подразделений, как и всюду, вносят FPV и бомберы, но количество врага не позволяет полностью взять под контроль его маршруты передвижения и накопления, поэтому к*цап имеет продвижение", — отметил он.

Напомним, иностранные аналитики считают, что украинские Вооруженные силы будут вынуждены покинуть Селидово в Донецкой области во избежание окружения.

Читайте также: