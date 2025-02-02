Бои на Покровском направлении: Сырский раскрыл огромные потери РФ

Покровское направление уже несколько месяцев остается самым горячим отрезком восточного фронта. Именно здесь Силы обороны уничтожают самое большое количество врага.

Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский.

"Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 – безвозвратно", – отметил он.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора на Покровском направлении.

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что россияне не усиливают свою группировку на Покровском направлении свежими резервами, а перебрасывают сюда подразделения из соседних участков фронта — Новопавловского или Торецкого направлений.

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