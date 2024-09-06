Бои на Покровском направлении: у врага осталось 2-3 недели – военный обозреватель

Чтобы продолжать наступление на позиции Сил обороны Украины на Покровском направлении у российских окупантов остались считанные недели — пока не начались осенние дожди.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, врага поджимает время, поскольку погожие летние дни заканчиваются.

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"Сколько осталось недель до того, как пойдут дожди. Возможно, 2-3 недели. Лето заканчивается и время исчерпывается. Когда начнется погода дождливая, тогда наступательные возможности также будут ограничены", — отметил эксперт.

При этом у Сил обороны Украины могут появиться возможности остановить наступление россиян, если удастся наладить управление на местах и подтянуть резервы.

Денис Попович отметил, что именно несогласованность в действиях конкретных подразделений, неудачные ротации и несогласованности привели к потере позиций, в частности в Новогродовке, где ВСУ контролируют всего несколько улиц, а город практически оккупирован россиянами.

Напомним, Силы обороны Украины возобновили позиции на юго-западе Новогродовки.

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