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Бои на Сумщине: россияне уже штурмуют центры пограничных громад
Оккупанты продвигаются в Сумской области и захватывают новые населенные пункты. ВСУ осуществляют контратаки.
Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов. Оккупанты имели успех на северо-востоке от Кондратовки, на юге от Алексеевки, к востоку от Яблоновки и к востоку от Локни.
Об этом сообщил Институт изучения войны ISW.
Российские военные блогеры утверждали, что подразделения российских воздушно-десантных сил вошли в Садки, а морские пехотинцы РФ — в Хотин, являющийся центром пограничной поселковой громады. В то же время, по данным российских источников, ВСУ контратаковали вблизи центра другой громады — Юнаковки, а также к югу от Кондратовки.
Российские обозреватели также утверждали, что войска РФ продвигались к югу от Яблоновки, к юго-востоку от Локни и к юго-востоку от Юнаковки. Подтверждения этим сообщениям в ISW нет.
Напомним, российские войска недавно продвинулись в Сумской области и захватили село Водологи.
Со ссылкой на украинских военных в ISW говорят, что россияне сменили тактику и совершают пехотные атаки отрядами численностью примерно от восьми до десяти человек, в то время как раньше пытались продвигаться более мелкими группами, по четыре бойца.
Российские войска используют мотоциклы, квадроциклы и гражданские транспортные средства для быстрого продвижения, закрепления позиций и накопления сил для последующих атак.