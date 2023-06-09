Бои на Запорожском направлении: оккупанты – в обороне, ВСУ ищут слабые места врага

Инициатива на этом направлении – у украинских защитников. В рамках оборонной операции ВСУ "навязывают оккупационной армии невыгодные условия боя".

На Запорожском направлении ВСУ ведут разведку боем, ища слабые места в обороне российских войск. В то же время оккупанты держатся в обороне, обстреливая защитников Украины и населенные пункты.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал в эфире "Радио Свобода".

Так, Шершень сообщил, что российские оккупанты на Запорожском направлении ведут активную оборону, чтобы не допустить продвижения украинских подразделений. Фиксируются определенные перегруппировки врага и усиления, чтобы проводить контрнаступательные действия.

"Ибо у врага есть утраченные позиции. Речь идет о районе населенного пункта Великая Новоселка. Здесь в целом все попадает под понятие "бои местного значения", потому что мы в целом имеем оборонительную операцию на Таврическом направлении. Силы обороны уже долгое время ищут здесь слабые места, делают контрвыпады, разведку”, – описал ситуацию представитель Сил обороны Таврического направления.

Российские войска это видят, ожидают штурмовых действий со стороны ВСУ, поэтому продолжают укреплять позиции, которые сейчас находятся под их контролем.

"Враг поддерживает свои части в боевой готовности №1. Кое-где продолжает фортификационное оборудование своих рубежей, устанавливает минно-взрывные заграждения", — уточнил Шершень.

Он отметил, что враг на Запорожском направлении "держится в обороне, обстреливает наши позиции, прифронтовые города и села". Украинские войска действуют в рамках "оборонной операции и навязывают оккупационной армии невыгодные условия боя".

Спикер Сил обороны добавил, что все это локальные действия на местности, поэтому возникает определенная подвижность и динамика.

"Ищем варианты перехода от позиционной обороны к атаке. Инициатива – на нашей стороне, и мы должны навязать противнику свою волю, создать для него невыгодные условия боя. А дистанционно пытаемся наносить максимальные потери, вред врагу", – сообщил Шершень.

Контрнаступление на Запорожском направлении?

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в ВСУ сообщило 8 июня о начале контрнаступления, указав, что украинские войска усилили атаки на юго-востоке. В то же время об упорных боях в Запорожской области заявляли и так называемые российские "военкоры".

В тот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты находятся в активной обороне в районе Орехова на Запорожском направлении.

По оценкам аналитиков Института изучения войны, с 4 июня ВСУ добились тактических успехов во время ограниченных локальных контратак в западной части Донетчины вблизи админграницы с Запорожской областью. Имеющиеся боевые кадры с геолокацией позволяют предположить, что часть украинских воск пересекла трассу N08 Пологи-Воскресенка. Но российские источники указывают на отброс бойцов ВСУ в направлении Орехова и возвращение врагом утраченных позиций.

По информации от Маляр на 9 июня, на Запорожском направлении противник ведет оборонительные действия. Продолжаются позиционные бои.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.