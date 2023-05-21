"Бои не прекращаются": военный рассказал, что происходит в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте сложная, бои продолжаются. Город-крепость оккупанты не захватили.

Об этом во время телемарафона сообщил украинский военный с позывным "Хасан", командир роты ударных дронов 24 бригады ВСУ.

"Ситуация действительно критическая, сложная. Но наши войска так же находятся в Бахмуте, ведут бои. Бои не прекращаются, работает тяжелая артиллерия противника, работает пехота, стрелковое оружие. Вооруженные силы Украины находятся рядом, на окраинах, на левом и правом флангах, т.е. Бахмут не взят ЧВК "Вагнер". Не знаю, как будет дальше, выйдет ли Пригожин 25 мая — противнику верить нельзя. Своих людей (оккупанты) бросают беспрецедентно на такие отчаянные шаги для того, чтобы взять домик, чтобы взять кусочек посадки, улицы... просто бросают их пачками... Их там достаточно немало", — заверил он.

Кроме того, он уточнил, какая ситуация на флангах у Бахмута.

"Ситуация достаточно успешна для ВСУ. Противника разбили на левом и правом флангах, отогнали на немалое расстояние, которое им будет нелегко взять. Там ситуация достаточно контролируемая", — добавил он.

Напомним, Минобороны России заявило о якобы полном захвате Бахмута. Путин приветствовал наемников частной военной компании "Вагнер" и анонсировал государственные награды.

20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники "взяли" последнюю позицию Сил обороны Украины в Бахмуте.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в городе продолжаются тяжелые бои.

Аналитики отметили, что "вагнеровцы" не смогут выйти из Бахмута без потерь.