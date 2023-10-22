Бои не утихают ни днем, ни ночью: экс-командир полка "Азов" о ситуации возле Бахмута

На Бахмутском направлении бои не утихают ни днем, ни ночью.

Об этом заявил экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в эфире телемарафона.

"Несмотря на то, что в недавних боях враг понес очень существенные потери, тем не менее по состоянию на сегодняшний день есть попытки врага хоть и локально, но атаковать. Связано это с тем, что им постоянно подвозят подкрепления. В первую очередь, в виде личного состава и техники. Успеха у них нет. Но несмотря на свои потери, попытки атак на наши позиции тоже есть", – говорит Жорин.

По его словам, россияне стирают одни подразделения и заменяют их другими. Для них это совершенно нормальная практика. Потери для РФ не являются критической величиной для измерения войны, отмечает военный.

"Непосредственно напротив нас сейчас наиболее эффективны подразделения десантников, которых сюда перебросили. Именно они пытаются атаковать. Речь идет о юге от Бахмута, где враг понес существенные потери и потерял стратегические точки", — добавил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

Напомним, в сегодняшней вечерней сводке Генштаба сообщили, что на Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка, Дружба Донецкой области.

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