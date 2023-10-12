"Бои не утихают ни днем, ни ночью": начальник МВА о ситуации в Авдеевке и вокруг

Противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от Авдеевки и предпринимает безуспешные штурмовые действия.

Об этом начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал в эфире "Эспрессо".

“ В Авдеевке очень сложно и напряженно, третьи сутки не утихают бои ни днем, ни ночью. Работает все, что есть у врага: ствольная артиллерия, "грады", минометы и прочее. Многие авиаракетные удары нанес противник по городу. Вчера, 11 октября, более 20 ракет залетело в общину. А со вчерашнего вечера до утра 12 октября в Авдеевку было направлено 12 авиационных бомб КАБ-500”, — сказал Барабаш.

“В эти дни по позициям в среднем произошло 500-600 вражеских обстрелов, по городу – около 50-60. Речь не идет о каких-то единичных прилетах, потому что их даже никто не считает, это цифры о массированных обстрелах», — отметил начальник Авдеевской городской военной администрации.

Виталий Барабаш отметил, что есть много разрушений по городу и соседним селам общины.

“Бои не утихают ни на юге, ни на севере от Авдеевки. В большинстве своем враг сейчас пытается большинство своих сил бросать к северу от города. Однако на юге тоже непросто. Противник пытается сосредоточиться на севере, потому что ему кажется, что у него там что-то удается”, — говорит он.

“Враждебные штурмовые действия вообще не имеют никакого успеха. Каких-нибудь минимальных 10-20 метров российские воины выгрызли, пытаясь закрепиться, но это им не удается. Ни одного населенного пункта Очеретинского общества, тем более Авдеевку, противник не взял”, — подчеркнул Барабаш.

Напомним. на фоне обострения на фронте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ держат позиции вокруг Авдеевки.

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