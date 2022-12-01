Бои под Бахмутом показывают, что Россия не усвоила урок Северодонецка — ISW

Постоянные атаки российских агрессоров позиций ВСУ в районе Бахмута показывают, что в Москве так и не извлекли уроки из предыдущих подобных кампаний, которые могут решить ограниченные оперативные задачи за счет больших потерь.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты пишут, что российские военные с конца мая проводят постоянные атаки на небольшие селения у Бахмута, теряя большое число живой силы. Все эти усилия позволили продвинуться всего на несколько километров.

Действия командования русских военных привели к истощению войск и техники, в результате чего агрессоры были зажаты в небольших селениях на месяцы.

Аналитики ISW отметили, что российские действия вокруг Бахмута напомнят операции, проводимые ими в Северодонецке и Лисичанске, когда россияне захватывали города ценой огромных потерь.

Все усилия России в районе Бахмута зашли в тупик, потому что Москва не получит оперативного преимущества даже если ее войска будут постепенно продвигаться в Бахмут. Аналитики напомнили, что после захвата Лисичанская и Северодонецка Россия получила лишь небольшое оперативное преимущество из-за больших потерь в живой силе и технике.

Эксперты добавили, что бои у Бахмута поглощают большое количество российских военных, что в стратегическом плане работает в пользу ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне хотят в Бахмуте повторить то, что было в Северодонецке.

Кроме того, мы ранее информировали, что генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину значительно истощила запасы вооружения и боеприпасов, на пополнение ей понадобятся годы.

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