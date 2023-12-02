Бои под Бахмутом: в ВСУ рассказали о тактике врага, когда он хочет идти в штурм

Активные боевые действия происходят как на северном, так и южном фланге.

Перед тем, как совершать штурмовые действия на Бахмутском направлении, российские оккупанты активно обстреливают украинские позиции.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, активные боевые действия проходят как на северном, так и на южном фланге.

"Ситуация на Бахмутском направлении достаточно активна. 21 вражеская атака была отбита нашими защитниками... Враг активно использует авиацию, если это позволяет погода... Видим, что на артиллерийские обстрелы погода не сильно влияет", — отметил он.

Он добавил, что украинские защитники на этом направлении находятся в активной обороне, а при лучшем случае — идут в атаку.

"Наши военные в активной обороне и при лучшем случае переходят к атакующим действиям и улучшают тактическое положение. Сейчас российские войска пытаются отбить утраченные позиции, но успеха не имеют", — подчеркнул Фитьо.

Напомним, снайперы СБУ рассказали, как охотились на кафиров в Бахмуте.

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