Бои под Киевом: в больницу Броваров доставлены почти 20 раненых

Под обстрел оккупантов в собственном авто попали отец с 15-летним сыном.
В Броварскую больницу доставлено почти 20 раненых из Броварского района.
Об этом сообщил директор ББКЛ Валентин Багнюк 10 марта, передает "Трибуна Бровары".
"Вчера к нам в больницу прибыло 13 раненых. Сегодня из Скибина обратилась семья с осколочными ранениями. Также под обстрел в собственном авто попали отец с 15-летним сыном. Из Калиновки доставлены трое раненых из гражданского населения. Среди военных в бою под Броварами было ранено четыре человека, одному военному оказать медицинскую помощь, к сожалению, не успели — умер в карете скорой помощи", — отметил Валентин Багнюк.
По его словам, больница полностью всем обеспечена, лекарства и медицинских препаратов достаточно. Но многие медработники просят разрешения на эвакуацию.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал три ключевых точки в Украине, которые безуспешно пытается взять РФ.
"Три ключевые точки сейчас. Тыкаются под Бровары сейчас. Вдали от Броваров, но пытаются пройти. Там еще сложная местность. Получают от нас артиллерией, авиацией", — сказал он.
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