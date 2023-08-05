Бои под Кременной: Сырский показал, как украинские воины уничтожают врага (видео)

Защитники отрабатывают из гранатометов по враждебным позициям в Серебрянском лесу Луганской области.
Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать штурмы окупантов на Лимано-Купянском направлении. Активные бои идут в Серебрянском лесу под Кременной в Луганской области.
Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.
В частности, Сырский опубликовал кадры работы бойцов роты огневой поддержки батальона Ковеля Волынской бригады терробороны (100 ОБрТрО).
Защитники отрабатывают из гранатометов по враждебным позициям в Серебрянском лесу Луганской области.
Накануне украинские войска на Бахмутском направлении мощным ударом по артиллерии уничтожили минометный расчет российских кафиров и этот момент был снят на видео.
Читайте также: