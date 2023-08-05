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Бои под Кременной: Сырский показал, как украинские воины уничтожают врага (видео)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Бои под Кременной: Сырский показал, как украинские воины уничтожают врага (видео)

Бои под Кременной: Сырский показал, как украинские воины уничтожают врага / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Защитники отрабатывают из гранатометов по враждебным позициям в Серебрянском лесу Луганской области.

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать штурмы окупантов на Лимано-Купянском направлении. Активные бои идут в Серебрянском лесу под Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

В частности, Сырский опубликовал кадры работы бойцов роты огневой поддержки батальона Ковеля Волынской бригады терробороны (100 ОБрТрО).

Защитники отрабатывают из гранатометов по враждебным позициям в Серебрянском лесу Луганской области.

ВСУ уничтожают позиции врага под Кременной

ВСУ уничтожают позиции врага под Кременной

Накануне украинские войска на Бахмутском направлении мощным ударом по артиллерии уничтожили минометный расчет российских кафиров и этот момент был снят на видео.

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Дата публикации
Просмотры
555
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