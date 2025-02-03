Покровск остается ключевым стратегическим узлом, ведь именно здесь пересекаются важные автодороги, ведущие к крупным городам востока Украины.

Украинские военные вынуждены защищать позиции под Покровском в условиях острой нехватки пехоты, проблем с логистикой и активных атак российских беспилотников.

Это делает ситуацию в регионе еще более напряженной, отмечает Associated Press.

Покровск остается ключевым стратегическим узлом, ведь именно здесь пересекаются важные автодороги, ведущие к крупным городам востока Украины. Кроме того, город имеет важную железнодорожную станцию, что делает его логистически важным объектом как для обороны, так и для снабжения войск.

Москва спешит захватить территорию

Россия пытается захватить больше территорий, пользуясь политической неопределенностью в США. В администрации Дональда Трампа призывают к переговорам, а замораживание американской военной помощи создало серьезную обеспокоенность среди украинских чиновников.

В то же время Владимир Зеленский уверяет, что военная поддержка продолжается и Украина будет бороться за свои позиции.

Одним из самых больших тактических потерь последних недель стала потеря Великой Новоселки – первого значительного успеха российской армии после захвата Курахово в январе.

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Украинские военные все еще контролируют южную часть населенного пункта, однако позиции становятся все более нестабильными. Военные эксперты спорят, стоило ли удерживать город любой ценой, или все же стоило отступить для перегруппировки

"Из-за этого враг наращивал силы… занимал позиции, окопался. У них это очень хорошо получалось", – отметил один из командиров у Покровска.

Российские войска начали масштабное наступление

По словам военных, враг бросил в бой большие силы бронетехники. Речь идет о 10 колоннах бронемашин, каждая из которых насчитывала до 10 единиц техники.

В то же время, украинские силы продолжают удерживать ключевые позиции, однако ситуация остается критической. Военное командование анализирует дальнейшие шаги, чтобы не допустить дальнейшего прорыва противника.

Логистические трудности

Логистические трудности становятся все более критичными: основные транспортные маршруты, обеспечивающие поставки украинских военных, оказались под постоянным прицелом российских беспилотников. Контроль врага над высотами позволяет наносить удары по целям на расстоянии до 30 км, что серьезно усложняет маневры украинской армии.

"Трасса Покровск-Павлоград-Днепр уже под контролем российских беспилотников", – рассказывает один из командиров на передовой. По его словам, интенсивность движения по трассе снизилась до 10% от обычного уровня.

Альтернативные маршруты также опасны – технику приходится перегонять по открытым полям, что повышает риск ударов. Эвакуация раненых, раньше занимавшая часы, теперь может растянуться на дне.

"Все видно (вражеским беспилотникам), и это очень тяжело", – признается фельдшер "Марик".

Проблемы с логистикой усугубляются неблагоприятными погодными условиями. Дожди и слякоти усложняют доставку боеприпасов и эвакуацию раненых, в то время как российские силы активно используют дроны и артиллерию для атак на украинские колонны поставок.

Новобранцы не готовы к боям

На передовой остро ощущается нехватка подготовленных военных. Многие подразделения укомплектованы людьми без достаточного опыта, что создает дополнительную нагрузку на профессиональные части.

"Постоянно расширяют линию фронта, потому что покидают свои позиции, не удерживают их, не контролируют, не следят за ними. Почти всю работу мы выполняем за них", – рассказывает военный с позывным "Афером".

Поэтому зона ответственности отдельных батальонов увеличилась вчетверо – с двух километров до восьми-десяти. Ресурсов для содержания таких участков просто не хватает.

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Не лучше ситуация и с поставкой дронов, которые критически необходимы на фронте.

"Это не потому, что у них менее качественная пехота, а потому, что они абсолютно не готовы к современной войне", – отмечает "Афер".

Россияне преобладают численно

У украинских военных, истощенных непрерывными боями, нет возможности на ротацию. Между тем противник опрокидывает новые силы, используя значительное численное преимущество.

"На одного нашего бойца приходится до 20 россиян", – констатируют военные.

В медицинском пункте под Покровском раненый боец с позывным "Рыба" проходит восстановление. Он получил ранение, когда вместе с собратьями эвакуировал погибшего товарища.

"Мы отражаемся, насколько можем, как можно лучше", – говорит он.

Напомним, что Путин изменил целые войны. Российские оккупанты будут пытаться сконцентрировать свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей.