Бои под Покровском достигают апогея: Bild о критической ситуации на Донбассе

Покровск

В районе Покровска Донецкой области ситуация стремительно обостряется. Войска РФ продолжают наступление и пытаются полностью оцепить украинскую группировку. Критическая ситуация и под Мирноградом. Возле городов продолжаются жесткие бои.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на участвующих в боях украинских военных.

Собеседники издания говорят, что армия РФ уже прорвалась на окраине Покровска, а часть города фактически находится под их контролем.

"Официально Киев утверждает, что города "удерживаются", а российская армия отступает, однако на самом деле, по словам украинских военных, ситуация выглядит иначе", - говорится в материале.

Отмечается, что россияне контролируют уже 80% города, в оккупацию которого диктатор РФ Владимир Путин бросает все силы.

"Путин сейчас бросает все силы на этот регион. Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80 процентов города, все еще боремся за 20 процентов, но и там проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в худшем положении, они фактически окружены", - рассказал Bild высокопоставленный офицер.

По словам военного, воюющего в районе Мирнограда, даже если бы был приказ отводить подразделения, есть сомнения, что они выживут.

"Вероятнее всего, никто из нас не доберется до Родинского живым. Лучше остаться на позиции и дождаться, когда нас либо уволят, либо пленят", - высказался он.

Авторы издания отмечают, что нынешние события под Покровском все больше напоминают ситуацию в Бахмуте. Тогда решение об отступлении долго не принималось.

Напомним, аналитики ISW отмечали, что Покровск оказался под реальной угрозой . Недавние российские продвижения по городу являются кульминацией 21-месячной кампании РФ по его захвату. Именно столько времени понадобилось врагу, чтобы продвинуться в 39 километрах от Авдеевки до Покровска.

Аналитики DeepState заявляют, что РФ закрепляется в Покровске и пробует отрезать Мирноград. Оккупанты уже контролируют местность внутри Покровска, активно обустраивают позиции и контролируют логистические пути для утечки.

