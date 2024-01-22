Бои продолжаются по всей линии фронта: Генштаб сообщил последние новости с передовой

За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак недалеко от Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты пять атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены семь атак врага западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.

Ранее аналитики сообщили, что оккупанты усиливают наступление на Авдеевку. Больше об этом читайте в новости.

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