Бои продолжаются по всей линии фронта: Генштаб сообщил последние новости с передовой

С начала этих суток уже произошло 34 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли 12 авиационных ударов шестнадцатью управляемыми авиабомбами и 513 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже три боевых столкновения. В районе Макеевки атака отбита, а две продолжаются вблизи Грековки и Невского.

На Лиманском направлении происходит бой недалеко от Тернов, без успеха для противника.

На Северском направлении отражены пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Белогоровки, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток отражены два штурма противника в районах Ивановского и Андреевки.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. Сегодня произошло уже 10 боестолкновений. Четыре атаки отбиты. Еще пять продолжаются.

На Кураховском направлении враг дважды предпринимал штурмовые действия вблизи Парасковеевки. Одна атака успешно отбита. Бой продолжается.

На Ореховском направлении российский агрессор предпринял одну безуспешную попытку улучшить тактическое положение в районе Новопрокоповки.

На Приднепровском направлении оккупанты пытались оттеснить наших защитников в районе Крынок. Потери позиций не допущены.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Ранее стало известно, что Силам обороны удалось контратаковать и отразить еще несколько кварталов Волчанска.

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