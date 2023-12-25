Бои продолжаются: в ВСУ опровергли заявление Шойгу о захвате Марьинки

В настоящее время Силы обороны находятся в административных границах Марьинки.

Не проходит и дня, чтобы россияне не придумали какой-нибудь фейк. На Рождество, 25 декабря, они заявили, что якобы захватили Марьинку. Конечно, это не имеет ничего общего с реальностью.

Александр Штупун – спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления – в эфире телемарафона рассказал о ситуации в городе. Он опроверг фейк русских пропагандистов.

"Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки. Город – полностью уничтожен. Но говорить о его полном захвате – некорректно", – рассказал Штупун.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В Генштабе ВСУ 25 декабря опубликовали традиционную вечернюю сводку. В ней говорится, что на Марьинском направлении украинские защитники продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Там оккупанты при поддержке авиации трижды попытались атаковать позиции украинских героев. Никакого успеха враг не имел.

Враг обстрелял Марьинку из артиллерии и минометов.

Что придумали захватчики

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы оккупировала Марьинку в Донецкой области. Это уже далеко не первое заявление россиян о "взятии" этого украинского города. Слова Шойгу подхватили российские пропагандистские СМИ.

Сообщается, что Шойгу на встрече с диктатором Владимиром Путиным заявил, что якобы российские военные оккупировали Марьинку. В свою очередь, Путин отметил, что якобы с "взятием" Марьинки российские оккупанты отодвигают от Донецка боевые украинские подразделения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный сообщили о намерении усилить украинскую оборону.

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