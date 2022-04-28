Бои продолжаются, въезд в город закрыт: какая ситуация в Мариуполе 28 апреля

Бои продолжаются, въезд в город закрыт: какая ситуация в Мариуполе 28 апреля

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Около 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, еда заканчивается. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 27 апреля.

Еще одна ложь Путина: бои в Мариуполе продолжаются

Несмотря на уверения Кремля об отсутствии боевых действий в Мариуполе, где на заводе "Азовсталь" продолжают находиться последние защитники города, обстрелы здесь продолжаются. Об этом свидетельствует видео, опубликованное советником городского головы Мариуполя Петром Андрющенко.

"Все кроме ядерного оружия": Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе

По Мариуполю продолжается огневое влияние всеми силами и средствами русской армии, находящимися на вооружении, кроме ядерного оружия, дальняя авиация и т.д. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Тем не менее, наши защитники продолжают выходить на отдельные вылазки, несмотря на это, и уничтожать противника, который по земле подошел", — отметил Арестович.

Associated Press

Россияне закрыли въезд в Мариуполь, вводят разрешение на пребывание на улице

Со вторника, 26 апреля, российские оккупанты запретили въезд в находящийся в осаде Мариуполь со стороны Новоазовска. Город закрыт для граждан Украины. Попасть в него без удостоверения о прохождении фильтрации невозможно.

В то же время россияне и жители так называемой "Донецкой народной республики" получают разрешение на въезд без фильтрации на три дня. Свидетельство о прохождении фильтрации для всех остальных действует всего неделю.

ВОЗ требует немедленного гуманитарного доступа в Мариуполь

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что система здравоохранения на востоке Украины почти разрушена, что подвергает риску жизни тысяч людей в Мариуполе и других населенных пунктах, находящихся в осаде российских сил.

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Эвакуация гражданских из Мариуполя: ООН готовит команду для проведения операции

Во вторник, 26 апреля, генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, и после встречи на официальном сайте ООН сообщили о принципиальном согласии президента РФ на участие организации вместе с Красным Крестом в эвакуации гражданских из "Азовстали" в Мариуполе.

По словам представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Гака, сейчас ООН формирует команду, которая должна участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

У Путина опровергают договоренность с ООН об эвакуации граждан из Мариуполя

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля опроверг информацию ООН о совместном с Международным комитетом Красного Креста участии в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Спикер Владимира Путина заявил, что предложение генсека ООН Антониу Гутерреша об участии в эвакуации "будет прорабатываться".

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Арестович назвал основные направления, на которых оккупанты сосредоточили свои силы

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в течение 27 апреля российские войска сосредоточили свои атаки на зоне ООС и Мариуполе. В течение суток военно-политическая обстановка вокруг Украины существенно не изменилась.

Оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь

На 28 апреля Министерство обороны РФ планирует так называемый "пресс-тур" в Мариуполь. Прибытие "журналистов" на территорию Украины организуется через Российский Ростов. В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.

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Россияне вывезли из музеев Мариуполя ценные экспонаты: оригиналы картин и иконы

Российские захватчики вывезли все ценные экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея Мариуполя Донецкой области. В городе хранилось семь оригинальных шедевров. По предварительной информации, россиянам их отдала директор краеведческого музея Наталья Капусникова. Именно ей было известно место тайного хранения картин, монументов и икон.

Владелец "Азовстали" назвал меткомбинат оплотом украинского сопротивления в Мариуполе

Металлургический комбинат "Азовсталь" стал опорой украинского сопротивления в Мариуполе. Об этом заявил украинский бизнесмен Ринат Ахметов, владеющий мариупольским меткомбинатом "Азовсталь".

"Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически борются за каждый метр украинской земли. Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе "Азовсталь". Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы", – заявил бизнесмен.

скриншот с видео

Польша примет на лечение раненых жителей блокадного Мариуполя

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности польской стороны принять на лечение мирных жителей Мариуполя Донецкой области, которые получили ранения в результате российской оккупации.

Напомним, впервые за время полномасштабной войны Украине удалось вернуть с оккупированной территории так называемой "ДНР" двоих детей. Кира Обединская потеряла отца в Мариуполе, а мама умерла, когда ей было меньше месяца. А у Ильи Матвиенко мама была ранена в голову во время бомбежки Мариуполя.

Дневники войны: история Ольги, жившей под обстрелами и в информационном вакууме в Мариуполе

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