"Бои продолжаются": Виталий Ким прокомментировал намерения оккупантов захватить Николаев

Снегиревка под контролем оккупантов.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким выразил убеждение, что у российских оккупантов нет намерений захватить Николаев. Он также заверил, что угрозы прорыва войск РФ через Вознесенск в Одессу пока нет.
Об этом чиновник рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, обстрелы в Николаевской области могут производиться для запугивания или прикрытия военных маневров оккупантов.
"Ситуация в целом стабильная. Бои продолжаются на границе с Херсонской областью... Если эти обстрелы для устрашения, они одновременно могут прикрывать и какие-то военные действия по перемещению. Относительно намерений захватить Николаев — нет, не вижу", — заявил Ким.
Что касается Снигиревки, то, по словам Кима, сейчас там находятся оккупанты, которые временно захватили ситуацию под свой контроль.
"Гуманитарного кризиса там нет. Вчера на 7 утра они закрыли проезд через Снегиревку для гражданских лиц. Была возможность поставлять туда грузы и также в Херсон. На сегодняшний день они эти грузы разворачивают", — рассказал он.
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