Бои сильнее, чем в Бахмуте: заместитель командира Третьей штурмовой о сложных условиях в Авдеевке

В районе Авдеевки Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российская армия наступает со всех сторон.

Об этом сообщил заместитель Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины выполняет задачи в условиях, которые "даже сложно было представить".

"Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника — врага огромное количество, прут со всех сторон. Бои в Авдеевке в разы сильнее горячих сражений этой фазы войны, которые были в Бахмуте", — заявил Жорин.

Он также обнародовал видео от бойцов противотанкового расчета бригады после боя.

Третья ОШБр показала видео противотанкистов после боя

Как сообщалось, Третье отдельное штурмовое срочно перебросили в Авдеевку. Бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск на этом участке фронта.

Напомним, на днях начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Иван Секач заявил, что к Авдеевке пришло подкрепление, чтобы удержать город. Некоторые подразделения его бригады были заменены другими подразделениями.

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