"Бои смещаются на Сумщину": как россияне на квадроциклах залетают в Басовку (видео)

Силы Обороны проводят сразу по таким группам поражения и уничтожают, хотя делать это все сложнее.

Россияне пытаются прорваться и закрепиться в приграничном селе Басовка Сумской области.

DeepState публикует кадры поражения оккупантов в Басовке от бойцов Сил Обороны.

По информации канала, враг продолжает пытаться пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким.

Басовка Сумской области на карте / Фото: Deepstatemap

В основном россияне применяют для этого пехоту. Но если раньше вражеская пехота шла пешком, то сейчас же залетает на квардоциклах.

"На видео можно четко увидеть характер боев в данном районе, где московиты в быстром темпе группами пехоты пытаются залететь в село и закрепиться. Делают они это хаотично и неорганизованно и не могут даже сориентироваться на местности, поэтому бродят по селу или полям. В то же время Силы Обороны осуществляют сразу по таким группам поражения и живут они недолго", – говорится в сообщении.

Однако DeepState отмечает, что уничтожать оккупантов нелегко, ведь противник накопил достаточно большое количество пехоты и постоянно "пускает ее в утилизацию", понемногу продвигаясь в глубину.

Украинская журналистка Диана Буцко отмечает, что такие кадры свидетельствуют о том, что бои смещаются все глубже в Сумскую область.

Ранее в ГПСУ сообщили, что россияне изо всех сил пытаются прорваться на Сумщину.

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