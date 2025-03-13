"Бои смещаются на Сумщину": как россияне на квадроциклах залетают в Басовку (видео)

Силы Обороны проводят сразу по таким группам поражения и уничтожают, хотя делать это все сложнее.
Россияне пытаются прорваться и закрепиться в приграничном селе Басовка Сумской области.
DeepState публикует кадры поражения оккупантов в Басовке от бойцов Сил Обороны.
По информации канала, враг продолжает пытаться пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким.
В основном россияне применяют для этого пехоту. Но если раньше вражеская пехота шла пешком, то сейчас же залетает на квардоциклах.
"На видео можно четко увидеть характер боев в данном районе, где московиты в быстром темпе группами пехоты пытаются залететь в село и закрепиться. Делают они это хаотично и неорганизованно и не могут даже сориентироваться на местности, поэтому бродят по селу или полям. В то же время Силы Обороны осуществляют сразу по таким группам поражения и живут они недолго", – говорится в сообщении.
Однако DeepState отмечает, что уничтожать оккупантов нелегко, ведь противник накопил достаточно большое количество пехоты и постоянно "пускает ее в утилизацию", понемногу продвигаясь в глубину.
Украинская журналистка Диана Буцко отмечает, что такие кадры свидетельствуют о том, что бои смещаются все глубже в Сумскую область.
Ранее в ГПСУ сообщили, что россияне изо всех сил пытаются прорваться на Сумщину.
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