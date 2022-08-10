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"Бои у АЭС – это опасно": в США рассказали об уровне радиации у Запорожской станции

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"Бои у АЭС – это опасно": в США рассказали об уровне радиации у Запорожской станции

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома призвала Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины.

В Белом доме продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует ТСН.ua.

По ее словам, отчет Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности утверждает, что радиационные датчики продолжают предоставлять данные. В США пока не видели никаких признаков повышенного или ненормального уровня радиации.

"Мы также знаем о сообщениях о ненадлежащем выполнении мер безопасности на АЭС от украинских властей и операторов, и благодарны за их приверженность ядерной безопасности при тяжелых обстоятельствах. Бои у АЭС – это опасно", — подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Спикер Белого дома призвала Россию прекратить какие-либо действия на или возле украинской АЭС, и вернуть ее под полный контроль Украины.

"Со своей стороны мы и дальше будем поддерживать возможности МАГАТЭ продлить их технический мандат, чтобы обеспечить ядерную безопасность Украины", – подытожила она.

Напомним, что Россия использует захваченную Запорожскую атомную электростанцию возле Энергодара, которую она оккупировала еще 4 марта, для ядерного шантажа.

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