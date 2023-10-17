Бои у Бахмута: где ситуация напряженная, а где ВСУ дальше наступают

ВСУ дальше продвигаются на Бахмутском направлении. Украинские защитники закрепляются возле Клещиевки Донецкой области, но ситуация в районе населенного пункта Курдюмовка "напряжена".

Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Возле Курдюмовки российские оккупанты пытаются "контратакировать, подтягивать свои резервы разных подразделений". Речь идет об отдельных вражеских мотострелковых батальонах и полках, парашютно-десантных подразделениях, отрядах "Шторм Z" и "Боевого армейского резерва".

Евлаш говорит, что россияне также активно применяют свои заградительные отряды, ликвидируя желающих отступать.

"Конечно, враг не хочет просто так отступать, поскольку его гонят "на мясо" и заставляют наступать", — заметил Евлаш.

Тем временем, украинские защитники закрепляются возле Клещиевки в районе железнодорожных путей. оккупанты теряют свои позиции и отходят к трассе Бахмут-Горловка. По его словам, продолжаются наступательные действия ВСУ на южном направлении возле Бахмута.

В свою очередь, захватчики начинают отходить к автотрассе Бахмут-Горловка, где собираются закрепляться. Евлаш говорит, что россияне смогли там создать немалые минно-взрывные поля.

Как сообщалось, Россия опрокидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы приостановить украинское контрнаступление и помешать Силам обороны выйти на оперативное пространство. Войска опрокидывают с разных направлений, в частности с Купянска и Лимана, где до недавнего времени продолжалось "масштабное наступление" оккупантов.

Между тем военный эксперт Иван Январь отметил, что трасса Бахмут-Горловка под огненным контролем ВСУ. Российские оккупанты пытаются удержать в своих руках Бахмут на Донетчине и отодвинуть от города Силы обороны Украины. Украинские защитники медленно продвигаются вперед на юге города.

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