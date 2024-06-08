Бои у Крынок: в ВСУ рассказали, что происходит на левобережье Херсона

За прошедшие сутки оккупанты пытались совершить штурм в районе Крынок в Херсонской области. Впрочем, враг успеха не имел.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили два штурма. Успеха не было. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил один безуспешный штурм в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", — сообщили военные.

Отмечается, что ВСУ продолжают удерживать позиции.

"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 240 разведывательных БПЛА", — сообщили в ОК "Юг".

Напомним, аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщили, что армия РФ продвигается в Донецкой области. Российские войска недавно продвинулись в северо-восточном микрорайоне Канал – это крайняя восточная часть Временного Яра.

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