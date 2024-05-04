Бои у Кринок: в ВСУ рассказали о ситуации на левобережье Херсонской области

За прошедшие сутки российские войска совершили семь попыток штурмов в районе Крынок в Херсонской области. Впрочем, оккупанты успехов не имели.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Пивдня Дмитрий Плетенчук.

"Резких изменений и состоянии и положении количества сил противника так же нет. Прошедшие сутки были достаточно напряженными. Что касается только Крынок, там было семь штурмов, все они были отбиты и враг был вынужден отойти с потерями, успеха не имел", — подчеркнул представитель. ОК "Пивдень".

По его словам, ситуация в южном направлении остается стабильной. Пока признаков создания наступательных группировок не усматривается. На этом участке фронта ВСУ выполнили более 700 огневых задач, было поражено более 600 целей.

"Помимо этого потери на этом направлении составили более 150 российских военных. Из них половина – безвозвратные", — добавил Плетенчук.

Как сообщалось, россияне выселяют украинцев из трех населенных пунктов Херсонщины – Голой Пристани, Коханов и Гладковки. Население временно размещают в населенных пунктах юга Херсонской области и Крыма.

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