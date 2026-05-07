Бои уже в частном секторе: что происходит на Константиновском направлении

Российские войска усиливают давление на Константиновском направлении. По данным военных обозревателей, бои продолжаются уже в частном секторе Константиновки , а ситуация на участке фронта остается одной из самых трудных.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

На Константиновском направлении российская армия продолжает активные штурмовые действия и пытается продвигаться в город сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщают украинские военные аналитики.

В частности, со стороны Предтечиного оккупанты дошли до окраин Константиновки и затягивают пехоту в южную часть города. Бои продолжаются в частном секторе.

Также российские силы продвигаются к югу от трасс Бахмут – Константиновка и уже приблизились к восточным окрестностям города. В настоящее время армия РФ пытается захватить Новодмитровку.

Одним из самых сложных участков фронта называют район Берестка и Ильиновки. По данным аналитиков, оккупанты постоянно пытаются прорваться к западной части Константиновки. Там расположены промышленные объекты и высотная застройка, что может дать возможность россиянам закрепиться в городе.

Аналитики подчеркивают, что ситуация в Константиновке отличается от ранее сложившейся в Покровске. Тогда российским войскам удалось быстро пройти частный сектор и укрепиться в высотной застройке и промзонах. В Константиновке пока столь быстрого прорыва не произошло, однако угроза более масштабной операции остается.

Эксперты отмечают, что, несмотря на большие потери российской армии и относительно невысокие темпы продвижения, враг остается сильным и продолжает бросать значительные силы на захват Донетчины.

Издание Reuters пишет, что российские войска контролируют территорию, расположенную всего в одном километре от южной окраины Константиновки.

Накануне главком Александр Сырский сообщил, что в апреле количество попыток наступления со стороны россиян заметно возросло. Он добавил, что с 27 апреля российские войска провели 83 атаки на Константиновском направлении.

