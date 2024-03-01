Бои в Авдеевке через объектив GoPro: третья штурмовая показала видео

Бойцы поделились новыми кадрами из дневника обороны в Авдеевке.

В третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ показали видео ведения боя в условиях застройки в Авдеевке, снятое на камеру GoPro. Речь идет о боях еще до вражеского захвата города.

Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале бригады.

В сообщении к видео указано, что во время ведения боя в Авдеевке в условиях застройки боевые группы заняли позиции в одном из домов частного сектора и начали отстреливать в направлении противника.

Во время плотного огня российские войска попали в здание, где находились украинские бойцы. Однако защитники выбрались из-под завалов и продолжили давать огневой отпор оккупантам.

"Новые кадры из дневника обороны в Авдеевке – городские бои глазами друга Аута, бойца 3-й роты 1-го штурмбата Третьей штурмовой бригады", – говорится в подписи к ролику.

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Напомним, в Институте изучения войны 1 марта сообщили, что накануне российские войска продвинулись западнее Авдеевки и даже захватили несколько населенных пунктов в этом районе.

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