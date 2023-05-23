Бои в Бахмуте продолжаются за высоты: аналитики ISW об актуальной ситуации в городе

В Бахмуте Донецкой области и его окрестностях продолжаются ограниченные бои. К северу и югу от города украинские Вооруженные силы ведут бои за захват высот, а в самом Бахмуте — удерживают укрепрайон.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на украинский Генштаб пишут, что российские оккупационные силы совершили неудачные наземные атаки вблизи Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута) и к югу от Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута).

Между тем, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что украинские войска сохраняют позиции в укрепрайоне на западе Бахмута и продолжаются бои за высоты к северу и югу от Бахмута.

Геолокационные кадры за 21 мая показывают, что войска ПВК "Вагнера" продвинулись ко входу T0504 в юго-западный Бахмут. По словам одного российского "военкора", по состоянию на 21 мая к западу от Бахмута у Хромового продолжаются бои. А уже 22 мая другой военный блоггер заявил, что армия РФ совершила ограниченную наземную атаку к югу от города вблизи Белой Горы.

"Главред так называемой "ДНР" Денис Пушилин, владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и другие российские источники утверждали, что российские войска начали операции по разминированию западных окраин Бахмута", — отмечают в отчете ISW.

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW/

Напомним, в течение суток, 21 мая, ВСУ продвинулись под Бахмутом на 200-400 метров. Между тем оккупанты считают город стратегическим центром. В настоящее время российские силы пытаются прорвать оборону украинских войск в юго-западной части города.

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