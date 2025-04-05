Бои в Белгородской области: аналитики сообщили об «успехах» россиян

Украинские войска ведут активные действия на территории России / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российские войска продолжают наступательные операции на северо-западе Белгородской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Российские милблогеры утверждали, что бои продолжались у Демидовки и Поповки (оба к северо-западу от города Белгород).

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«Помощник руководителей украинского пограничного отряда, действующего в Белгородской области, 4 апреля сообщил, что российские войска могут начать широкомасштабное наступление по всей международной границе между Россией и Украиной, включая Сумскую область, хотя украинские силы не заметили значительного наращивания российского личного состава или техники», — отмечают в ведомстве.

Российские войска остаются активными вблизи украинской границы, а отряды численностью до 15 человек безуспешно пытаются проникнуть на территорию Украины.

Напомним, несколько недель назад украинские военные совершили новое наступление — на этот раз уже в Белгородской области.