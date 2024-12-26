Бои за Часов Яр: кто контролирует город и почему он важен для РФ

В городе Часов Яр Донецкой области продолжаются бои в городской застройке. Российские военные накапливают резервы напротив населенного пункта и в его окрестностях для дальнейших штурмовых действий.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Военный подчеркнул, что Часов Яр является городом на возвышенности. С него открывается вид и дорога в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Это делает город одним из самых главных направлений для врага. Фактически Часов Яр является господствующей высотой, которая позволяет Силам обороны эффективно удерживать его и наносить врагу огромные потери.

"На этой неделе в целом основные бои продолжаются вдоль канала Северский Донец – Донбасс. Одной из основных целей противника на территории Часов Яра является завод огнеупорных материалов. Враг постоянно пытается там инфильтрироваться, сейчас украинские воины там ему наносят поражение и отбивают атаки", – пояснил Виктор Трегубов.

Напомним, командир взвода 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, как украинским бойцам удается удерживать линию фронта. В частности, сообщил военный, Силы обороны Украины в полевых условиях придумывают новые технические средства для уничтожения врага.

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