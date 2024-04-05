Бои в Часовом Яру: какие перспективы открывает для россиян захват города

Город Часов Яр в Донецкой области играет принципиальное значение в системе обороны. Российская армия подразумевает важность этого населенного пункта.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военный эксперт Игорь Романенко.

По его словам, воспринимать этот город "просто как тыловые районы не совсем верно, потому что он находится на холме". Возле Часового Яра есть соответствующая система обороны, которая сейчас укрепляется.

"Враг понимает значение этого города. Если его захватить, то у россиян открываются перспективы дальнейшего продвижения на Краматорск, Славянск и т.д. Понятно, что Силы обороны Украины имеют по этому поводу свои планы, разрушают планы врага по продвижению", — подчеркнул эксперт.

Романенко подчеркнул, что у Часового Яра продолжаются наиболее интенсивные бои на восточном фронте. Именно поэтому обе стороны пытаются сосредоточить резервы.

"Нам это делать труднее, поскольку в полной мере не срабатывает вопрос мобилизации", — добавил он.

Напомним, аналитик DeepState Роман Погорелый сообщал, что россияне зашли на важные высоты Часового Яра. Сейчас сложная ситуация сложилась в городе, который оккупанты пытаются сравнить с землей.

Читайте также: