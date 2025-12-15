Бои в Донецкой области: эксперт сообщил, где сейчас самая критическая ситуация на фронте

ВСУ. / © Associated Press

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается очень сложной и фактически критической.

Об этом заявил военный эксперт Игорь Романко в комментарии "Главреду".

Он объяснил, что эти два города в Донецкой области тесно связаны между собой с точки зрения боевых действий и логистического обеспечения.

"Задачи сил обороны Украины, которые сейчас находятся на севере агломерации, сводятся к обеспечению логистики тех наших частей и подразделений, которые действуют в Покровске и Мирнограде", - подчеркнул Романенко.

По его словам, из-за усиленного давления оккупационного войска с юга Мирнограда подразделения ВСУ были вынуждены отойти на более северные рубежи – ближе к центру города. Ведь там, где недавно была "серая зона", сейчас "фактически оцеплено".

"Итак, самая сложная ситуация в Мирнограде", - подчеркнул эксперт.

В связи с этим логистическое обеспечение подразделений Сил обороны осуществляется преимущественно с помощью тяжелых дронов и других ограниченных возможностей, остающихся в Сил обороны.

По словам Романенко, решается вопрос о выводе украинских частей и подразделений из Мирнограда и Покровска с минимальными потерями.

Напомним, волонтер Сергей Стерненко заявил, что на Северском направлении в течение последнего месяца существенно усложнилась ситуация и возникла большая угроза . Оккупанты обошли Северск с флангов, перерезали логистические маршруты Сил обороны Украины и продвинулись в черте города.

Аналитический проект DeepState сообщил об обновлении карты боевых действий. В частности, зафиксировано продвижение сил РФ вблизи Ямполя и в районе Северска.