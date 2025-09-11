- Дата публикации
Бои на Донетчине: где Силы обороны отбросили россиян
У ВСУ есть успехи в Донецкой области, в то же время россияне тоже продвинулись.
Украинские Силы обороны отбросили врага от села Владимировка в Донецкой области и остановили продвижение российских войск в ряде других населенных пунктов.
Об этом сообщает аналитический проект DeepState.
«Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Владимировки и Шахово. Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве вблизи Полтавки и Паньковки», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в августе на Покровском направлении украинские войска потеряли 5 кв. км территории, однако вернули под контроль 26 кв. км украинской земли.
8 августа украинские Силы обороны освободили село Заречное в Донецкой области. Этот населенный пункт освободил 425-й отдельный штурмовой полк «Скеля» Сухопутных войск ВСУ.
Тем временем армия России уже готовится к масштабному наступлению на Донбассе.