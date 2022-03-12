Бои в Ирпене и перемещение вражеской техники: глава Киевской ОГА рассказал о ситуации в области

Бои в Ирпене и перемещение вражеской техники: глава Киевской ОГА рассказал о ситуации в области

Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы.

На территории Бородянской громады зафиксировано перемещение российских оккупантов. В Немишаевской, Дмитровской, Бучанской, Гостомельской громадах – передвижение вражеской техники.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебы.

"Вышгородский район. Север района остается оккупированным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская громады на грани гуманитарной катастрофы. В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не дает возможности помочь оккупированным районам. Людям, которые самостоятельно выходят из оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что город Славутич полностью изолирован. Там есть потребность в продуктах питания и медикаментах.

В Бучанском районе "ситуация напряжена". Макаровская громада – нет связи. В Бородянской громаде зафиксировано перемещение врага. Громада готовится к эвакуации. В Немишаевской, Дмитровской, Бучанской, Гостомельской громадах – передвижение вражеской техники. Ночью проходили бои в Ирпене.

Также сообщается, что в Белогородской громаде утром враг осуществил обстрел ”Градами”: разрушены несколько жилых домов, двое погибших и один ранен.

Броварской район. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам: Барышевская громада, Калитянская громада, Великодымерская громада. Там продолжаются боевые действия, отмечается в сообщении.

В селе Гоголев в ночь на 12 марта в результате ракетного удара произошел пожар в здании цеха по изготовлению рыбной продукции и разрушено здание предприятия Шельф.

Также ночью обстреляли северную часть Бориспольского района, жертв нет.

В Белоцерковском, Обуховском и Фастовском районах ситуация контролируемая. В Василькове (Обуховский район) в 07:00 произошли четыре мощных взрыва, а в Фастовском районе ночью после обстрела произошло возгорание остатков горючего на нефтебазе в селе Крячки.

В то же время в ОГА отметили, что силы обороны находятся в повышенной боеготовности. Производится работа по укреплению блокпостов. Постоянно обеспечивается решение гуманитарных вопросов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Читайте также: