Бои в Курской области: эксперт считает, что Украине могут разрешить удары по России ракетами ATACMS

Украина может получить разрешение на удары по российским аэродромам и военным целям, используя ракеты ATACMS и авиацию.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Также он не исключил возможности передачи Украине ракет дальностью 500 км для истребителей F-16. Александр Мусиенко предположил, что США могли знать о готовящейся операции в Курской области и поддержали ее, отметив: "Вот что может ждать Россию".

Эксперт отметил, что если США не позволят Украине наносить удары по России, ВСУ продолжат использовать дроны и ракеты "Нептун". Он подчеркнул, что ситуация шокирующая для России и наблюдение за ее развитием повлияет на оборонную операцию на востоке.

Напомним, продвижение украинских сил в Курской области может негативно отразиться на ситуации на фронте в целом. Кроме того, аналитики ISW считают, что прорыв украинских сил в Курской области заставит Кремль пытаться вернуть захваченную территорию и остановить украинскую активность в России.

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