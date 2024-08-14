Бои в Курской области: где на самом деле сейчас находятся украинские военные (карта)

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины сделали беспрецедентный шаг, приступив к военной операции на территории Российской Федерации, а именно в Курской области. Это событие стало первым вторжением на российскую территорию после второй мировой войны и вызвало значительный резонанс и в Украине, и в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа впервые публично прокомментировал действия в Курской области РФ, отметив, что украинские войска продвигаются там на 1-2 км на разных участках фронта с начала суток. Он также сообщил о захвате более 100 российских военнопленных за этот же период.

Какие населенные пункты сейчас контролируют Силы обороны — читайте на ТСН.ua.

По состоянию на 15 августа, по словам президента Зеленского, под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области. Эта информация была озвучена после его разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Главком Сырский доложил президенту, что в сутки украинские войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 3 км, взяв под контроль 40 кв. км территории. Он подчеркнул, что бои ведутся по всей линии фронта, и ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, остается под контролем украинских сил.

Среди населенных пунктов, достоверно находящихся под контролем Украины, можно выделить следующие.

Суджа

Районный центр, ставший одним из первых значительных достижений украинской армии в этой операции. Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная побывала в городе Суджа Курской области, который контролируют ВСУ. Журналистка отмечает, что там уже открыта военная комендатура и сейчас украинские бойцы делают все, чтобы люди, которые там остались на попечении Украины.

Новости ТСН онлайн 14:00 14 августа. Эксклюзивные кадры из Суджи под контролем ВСУ

Суджа – под контролем украинских сил

Любимовка

Любимовка – село, где украинские военные даже сменили название на указателе при въезде. "Любимовка свободна! Видео после зачистки населенного пункта от российских солдат", – говорится в подписи к ролику, который опубликовало подразделение украинских войск.

ВСУ "дерусифицировали" населенный пункт на Курщине – видео

Гончаровка

Лебедевка

Куриловка

По информации DeepState, Силы Обороны Украины контролируют не только Суджу и Любимовку, но и Гончаровку, Лебедевку, Куриловку и другие населенные пункты.

ВСУ на Курщине

Плехово

Взятие этого населенного пункта открывает ВСУ дорогу на юг Курской области.

ВСУ в Плехове на Курщине/Фото: Telegram-канал "Я ШТУРМОВИК".

ВСУ в Плехове на Курщине/Фото: Telegram-канал "Я ШТУРМОВИК".

Заолешенка

Населённый пункт недавно был взят под контроль украинскими силами.

ВСУ уволили Заолешенко на Курщине

ВСУ уволили Заолешенко на Курщине

Ольговка

Военный обозреватель Юлиан Репке сообщил, что ВСУ удалось выбить российские подразделения из села Ольговка Курской области: "Украинская армия захватила Ольговку и продолжает наступать на Коренево с востока".

По его словам, в 30 км к северу ВСУ ведут наступление Коренево и пытаются расширить свой плацдарм. На кадрах, опубликованных ВС РФ, видно, как российские беспилотники атакуют украинские механизированные части к югу и востоку от поселка.

ВСУ находятся возле Ольговки на Курщине

"По меньшей мере, один украинский БТР-4 уничтожен, еще один – захвачен российскими войсками (по неподтвержденным российским данным, за последние сутки уничтожены или захвачены 10 бронетранспортеров ВСУ). Украинские БТР также заметили на дороге на село Горьи к востоку от Суджи", – сказал Репке.

По его информации, украинские войска продвинулись дальше севернее Суджи. Репке просмотрел видеозаписи, публикуемые обеими сторонами, и заключил, что тяжелые бои идут примерно в 20 км к югу от Суджи и к востоку. Там российские подразделения пока не продвинулись в город ближе, чем на 6 км. В этих боях принимают участие отряды "Ахмат", говорит эксперт.

"Если Украине удастся занять эти населенные пункты, это станет страшным провалом Владимира Путина", – подытожил Юлиан Репке.

Льгов

Особое внимание привлекает информация о возможном взятии под контроль города Льгов, который расположен всего в 15 километрах от Курской АЭС. Эта новость вызывала обеспокоенность со стороны российской стороны, хотя официального подтверждения этой информации от украинского командования пока не поступало.

ВСУ находятся возле населенного пункта Льгов на Курщине

Сколько населённых пунктов Курской области контролирует Украина

Следует отметить, что данные о количестве контролируемых населённых пунктов могут различаться в зависимости от источника информации. К примеру, Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отметил, что по их подсчетам, по состоянию на 13 августа украинские войска контролировали примерно 41 населенный пункт. Это расхождение аналитики объясняют наличием в Курской области многих очень малых населенных пунктов, а также возможностью того, что некоторые из них не были учтены в подсчете ISW.

Украинское командование подчеркивает, что во всех освобожденных населенных пунктах проводятся проверки и стабилизационные мероприятия. Также продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий, что говорит о намерении Украины обеспечить нормальное функционирование гражданской инфраструктуры на контролируемых территориях.

Президент Зеленский отметил, что продвижение украинских войск на Курщине продолжается, и "обменный фонд для нашего государства пополняется", намекая на возможность использования захваченных территорий в качестве козыря в предстоящих переговорах.

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