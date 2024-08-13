Бои в Курской области: где наступают ВСУ и какие города могут взять – аналитик Bild (карта)

Юлиан Репке выяснил, до каких сел в Курской области дошли ВСУ.

Бои в Курской области продолжаются и сейчас ведутся на окраине райцентра Коренево.

Об этом написал военный обозреватель Юлиан Репке на странице в соцсети Х и для немецкого издания Bild.

Репке сообщил, что ВСУ удалось выбить российские подразделения из села Ольговка Курской области.

"Украинская армия захватила Ольговку и продолжает наступать на Коренево с востока", – написал Репке.

По его словам, в 30 км севернее ВСУ ведут наступление Коренево и пытаются расширить свой плацдарм. На кадрах, опубликованных ВС РФ, видно, как российские беспилотники атакуют украинские механизированные части к югу и востоку от поселка.

"По меньшей мере, один украинский БТР-4 уничтожен, еще один – захвачен российскими войсками (по неподтвержденным российским данным, за последние сутки уничтожены или захвачены 10 бронетранспортеров ВСУ). Украинские БТР также заметили на дороге на село Горьи к востоку от Суджи", – сказал Репке.

По его информации, украинские войска продвинулись дальше севернее Суджи.

"У захваченного города ситуация остается напряженной, поскольку российские войска находятся совсем рядом", – сказал аналитик.

Аналитик просмотрел видеозаписи, публикуемые обеими сторонами, и заключил, что тяжелые бои идут примерно в 20 км к югу от Суджи и к востоку. Там российские подразделения пока не продвинулись в город ближе, чем на 6 км. В этих боях принимают участие отряды "Ахмат", говорит эксперт.

"Если Украине удастся занять эти населенные пункты, это станет страшным провалом Владимира Путина", – подытожил Юлиан Репке.

Территории Курщины, которые якобы контролируют украинские силы / Фото: The Bild

Напомним, президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сообщили, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта России.

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