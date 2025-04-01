Бои в Курской области: генерал ВСУ рассказал о тактике и угрозах со стороны РФ

ВСУ контролируют 90 кв. км в Курской области: бои продолжаются, а РФ готовится к новым атакам / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Курской области продолжаются активные боевые действия – Силы обороны Украины контролируют около 90 кв. км территории.

Об этом рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, этот плацдарм можно считать своеобразной "буферной зоной".

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"На Курщине действия еще продолжаются. Там контролируется около 90 кв. км - это именно та буферная зона, которую хотел создать Путин в Сумской области. Но теперь она возникла на территории самой РФ", - отметил Романенко.

Несмотря на потери на северном фронте, Россия готовится к новым атакам. По словам генерала, пока рано говорить о стабилизации ситуации, ведь оккупанты перегруппировываются и планируют масштабное наступление.

"Можно говорить о стабилизации, когда враг будет остановлен. Вместо этого он активизирует атаки на Харьковщине, Сумщине, Запорожье, а также на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях", - пояснил Романенко.

Эксперт отметил, что удары по приграничным территориям России заставляют оккупантов распылять силы и опрокидывать дополнительные подразделения для обороны. Это ослабляет их возможности по другим направлениям.

"Война – сложное явление. Бывает не только прямая победа, но и опосредованный эффект, заставляющий врага менять планы", – подчеркнул генерал.

Напомним, по словам военного эксперта Павла Нарожного, несмотря на сообщение СМИ о том, что Россия готовит новое большое наступление на территории Украины, у захватчиков нет для этого сил.