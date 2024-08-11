Бои в Курской области повлияли на ситуацию в Харьковской: командир взвода рассказал о ежедневных атаках

Активность вражеской артиллерии упала в Харьковском направлении после того, как в Курской области начались бои. В то же время ситуация в Харьковской области сложная.

Об этом говорится в материале "Общественного" со ссылкой на слова командира отдельного взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й бригады с позывным "Дед".

По его словам, активность вражеской артиллерии упала в Харьковском направлении после того, как в Курской области завязались бои. В то же время военнослужащий сообщил, что ситуация в Харьковском направлении сложная.

Российские захватчики пытаются оттеснить украинские войска с позиций. Каждый день враг идет в атаку небольшими группами, преимущественно без техники. По словам бойца, россияне пытаются наступать по два-три в населенных группы и продолжать наращивать силы. Однако им это не удается.

"Силами обороны, артиллерией и беспилотными системами враг беспощадно уничтожается и несет большие потери. Вынуждены постоянно их пополнять. В свое время они перебросили резервы с Сумского направления и они быстро закончились", — рассказал военный.

Напомним, враг попал, вероятно, управляемой авиабомбой по жилой застройке Первомайской Боровской общины. Два человека погибли.

А на Покровском направлении россиянам удается продвигаться через бросание в бой большого количества пехоты и благодаря мощным ударам управляемыми авиабомбами.

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