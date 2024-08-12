Бои в Курской области: россияне потеряли контроль над еще 2 селами — Z-каналы

Россияне роют противотанковые рвы вдоль объездной дороги из Льгова на Курск.

В результате украинского наступления в Курской области РФ россияне потеряли контроль над еще двумя населенными пунктами.

Об этом поздно вечером в воскресенье, 11 августа, сообщили так называемые российские "военкоры", которых цитируют местные Telegram-каналы.

В сообщении говорится, что украинские войска "накатом" вошли в село Мартыновка Суджанского района. В продвижении якобы участвовало 7 машин военной техники с личным составом.

Другой пропагандистский ресурс утверждает, что россияне также лишились контроля над селом Гордеевка в другом, Кореневском районе Курщины.

Сообщение о продвижении украинских войск

Также в местных Telegram-каналах появилась информация о проведении эвакуации из города Льгов, где российская армия минует подходы к городу и мост через Сейм. Вдоль объездной дороги из Льгова на Курск роют противотанковые рвы.

Гражданские больницы в Курской области используют военные, поскольку раненых везут "пачками". Также большое количество "двухсотых".

Напомним, президент государства-агрессора Владимир Путин назначил главу ФСБ Александра Бортникова командующим "контртеррористической операции" во время продолжающихся боев в Курской области. Это предназначение свидетельствует о неудовлетворении хозяина Кремля действиями военного руководства.

ВСУ сняли российский флаг в Свердликово Курской области

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