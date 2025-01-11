Бои в Курской области: у россиян есть определенные "успехи"

Армия РФ продолжает атаковать позиции Сил обороны в Курщине, но не добилась подтвержденных успехов.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

В Курской области российские войска имели определенные успехи. Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 января, свидетельствуют, что оккупанты незначительно продвинулись вблизи Суджи – в пределах Махновки, в Русском Поречном и Косице.

Российские войска на Курщине совершают нападения небольшими группами с использованием легких автомобилей, мотоциклов, тележек и скутеров.

Напомним, OSINT-аналитик по псевдониму Def Mon сообщил, что в течение первого дня нового наступления в Курской области украинские Вооруженные силы могли пройти с боями 2,7 км.

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