Бои в Курской области: украинская авиация поразила важный военный объект

На вторую неделю после начала наступления на Курскую область Украина привлекла свои военно-воздушные силы к операции. Во вторник, 12 августа, в сети появились видео, на которых якобы показаны украинские истребители, сбрасывающие американские управляемые авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) по целям на Курщине.

Об этом пишет Forbes.

"Украинский самолет нанес удар по российскому командному пункту в Теткино, в нескольких милях севернее линии фронта в Курске. Примечательно, что налет, вероятно, совершил старый самолет Су-27 советского образца, а не один из недавно полученных Украиной от Дании американских истребителей F-16", – говорится в материале.

Истребители F-16 также совместимы с бомбами JDAM, но Украина пока планирует использовать западные истребители для усиления противовоздушной обороны.

Издание отмечает, что Россия перебросила в Курскую область подавляющую часть своей боевой авиации и ежедневно сбрасывает до 50 КАБов по местам базирования подразделений ВСУ в Сумской области, то есть около половины общего количества бомб, которые россияне используют вдоль линии фронта.

Но ВСУ развернули в Курской области комплексы ЗРК и РЭБ, а также активно используют ударные беспилотники для противодействия российской авиации. Известно, что украинские дроны-камикадзе уже сбили несколько российских вертолетов. В то же время российская артиллерия повредила один украинский ЗРК "Бук".

Из-за усиленной противовоздушной обороны с обеих сторон, и российские и украинские пилоты пытаются летать как можно ниже, чтобы избежать вражеских радаров.

"Есть доказательства российских бомбардировок, направленных как на украинские войска в Курской области, так и на их базы в Сумах. В то же время, единственной подтвержденной целью, пораженной украинской авиацией, является командный пункт россиян в Теткино", – пишет издание.

Авторы статьи отметили, что, несмотря на активное использование Украиной ударных дронов и ракетные атаки на российские аэродромы, у россиян все еще больше самолетов и бомб. Усложняет ситуацию и то, что обещанные Западом 85 истребителей F-16 прибывают в Украину слишком медленно.

То есть сейчас у украинских ВВС, возможно, есть только около 100 боевых самолетов после потери нескольких бортов из-за российских атак на украинские аэродромы этим летом. При єтом Россия задействовала на фронте около 300 самолетов.

"Однако, примечательно, что, несмотря на серьезную нехватку в самолетах, бомбах и другом тяжелом вооружении, Украина не просто вторглась в Россию — вторжение не демонстрирует никаких признаков замедления", – отмечает издание.

По словам неназванного украинского чиновника, с которым удалось пообщаться журналистам, цель украинской операции в Курской области — "растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить собственную границу".

Напомним, в результате операции в Курской области РФ украинские военные взяли под контроль более 40 населенных пунктов.

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