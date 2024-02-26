Бои в Ласточкино и Крынках: что происходит на горячих участках фронта

Силы обороны отошли от села Ласточкино в Донецкой области для выравнивания фронта.

Об этом в комментарии "24 Каналу" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Он объяснил, что подобные действия происходят, чтобы уменьшить линию фронта и увеличить плотность войска. Эксперт считает, что после ухода из Авдеевки будет перестроена линия фронта туда, где она укреплена.

Ситуация в Крынках

Свитан убежден, что сейчас основная задача перед ВСУ на левом берегу – не создать линию фронта, а работать в формате разведки боем. То есть обнаруживать точки врага, чтобы потом их накрывать артиллерией.

"Или побуждать открытие огня на себя. Это очень сложная и опасная задача – провоцировать движение колонн врага на себя, для того чтобы их запереть в огненный мешок: когда за колонной открывается огонь сверху и врага раздавливает по нашим рубежам", – отметил Роман Свитан.

Напомним, аналитик BILD заявил, что в окупационные войска России 25 февраля вошли в Ласточкино на Донетчине и Роботино на Запорожье.

Однако спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой отчитался, что на Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину Ласточкиного. За населенный пункт продолжаются бои.

Враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям ВСУ.

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