Бои в Миловом Харьковской области: Синегубов сообщил неутешительные новости

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

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Село Милово на Харьковщине превратилось в «серую зону». Там больше нет мирных жителей, а остались только развалины.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов во время телемарафона.

Что известно о ситуации

По словам чиновника, две недели назад активные действия начались на новом участке фронта — россияне пересекли государственную границу в Харьковской области.

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Поэтому, подчеркнул Синегубов, фиксируется увеличение «серой зоны» (зоны боевых действий).

«Были сообщения, что российские войска зашли в этот населенный пункт, однако благодаря нашим Вооруженным силам им было нанесено огневое поражение, они полностью были уничтожены и выбиты. Это место ведения активных боевых действий, как и, к сожалению, другие населенные пункты на нашей территории. Там уже нет людей и остались только руины», — заявил Сине.

Напомним, на 16 июля 2025 года россияне прорвались вперед вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.

В частности, враг продвинулся у Амбарного, Удачного, Толстого и Федоровки.

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Еще ранее сообщалось о продвижении РФ в Мирном, Торецке, Леонидовке Донецкой области и возле Боровской Андреевки, Зеленой Рощи на Харьковщине.