Бои в Покровске: эксперт назвал главную задачу ВСУ в городе

В Покровске Донецкой области продолжаются городские бои. Сейчас главная задача украинского командования в городе – удержать его северную часть.

Об этом заявил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ.

"С одной стороны, на юге города преимущественно находятся россияне. Там есть и наши опорные пункты, отдельные точки сопротивления, но они фактически отрезаны от основных сил. С другой стороны, в северной части Покровска в основном действуют украинские силы, но есть отдельные точки, куда удалось проникнуть противнику. Его пытаются локализовать и ликвидировать", - рассказал он.

Поэтому, говорит эксперт, украинским защитникам важно удержать северную часть города, а также промзону, чтобы сохранялся гарантированный коридор через Покровск в Мирноград.

По словам Лакиячука, Мирноград - это форпост на востоке обороны Покровского и Мирноградского районов. Если оккупантам удастся продвинуться дальше в Покровске, то группу Сил обороны придется выводить из Мирнограда.

"Возможно, есть свои преимущества в таком варианте действий. Тогда это смогло бы выпрямить фронт и усилить фланги Покровского ковша. Но об этом пока говорить рано", - говорит эксперт.

По его словам, россияне полагают, что у них появился некий шанс охватить Покровск и Мирноград, а потому подтягивают сюда дополнительные силы. Замысел Украины, считает Лакийчук, состоит в том, чтобы сбить наступательный потенциал армии РФ.

"Наступление только началось, первый этап - самый сложный, поскольку ресурсы, зарезервированные на второй, третий этап наступательной операции, из-за невозможности реализовать первый этап, будут перенаправляться на реализацию его. Поэтому впереди тяжелые бои. Но результат получается такой, что сейчас мы играем на то, чтобы ослабить возможности противника в дальнейшем", - подчеркнул эксперт.

Покровск и Мирноград продолжают иметь важное значение в том контексте, что это фланг и потенциальный маршрут для захода россиян в тыл украинской группировки в Константиновке и Дружковке.

Напомним, аналитики ISW в своем отчете подчеркивают, что РФ стремится заблокировать украинских бойцов в Покровске Оккупанты пытаются заблокировать украинские силы, чтобы не дать Украине провести организованный отход, который бы нивелировал потенциальный оперативный эффект от будущего захвата Покровска российскими войсками.

Военные говорят, что ситуация в Покровске остается очень тяжелой. Возрастает количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня.